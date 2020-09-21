علماء يحذرون من آثار كورونا في الدماغ

حذر علماء من جامعتي ليفربول وبيل وكلية لندن الجامعية من أنه ربما تكون لفيروس كورونا المستجد آثار تدميرية في الدماغ.

وحسب مجلة نيتشر العلمية اتضح للعلماء أن 62 بالمئة من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يعانون مضاعفات عصبية ونفسية بسبب تلف في شبكة إمداد الدماغ بالدم فيما أصيب 31 بالمئة من المرضى باضطراب الوعي وغيبوبة لفترات طويلة.

ووفقاً لنتائج دراسة كلية لندن الجامعية فإن أكثر عواقب الإصابة بالفيروس التاجي انتشاراً هي الجلطة الدماغية والتهاب نسيج الدماغ الذي يمكن أن يتحول إلى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر حيث تفقد الخلايا العصبية أغشيتها ما يؤدي إلى ظهور أعراض التصلب المتعدد.

وقال بنديكت مايكل عالم الأعصاب من جامعة ليفربول: “وجدنا مجموعة مرضى من الشباب نسبيا دون عوامل الخطر المعتادة للسكتات الدماغية وكذلك مرضى يعانون تغيرات عقلية حادة لا يمكن تفسيرها”.

بدوره أوضح طبيب الأعصاب فيرناند دي فيلتشي من جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية أنه قد يعاني أكثر من 50 بالمئة من المصابين بالشكل الحاد من “كوفيد19” من مضاعفات عصبية.

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