أكثر من 31 مليون إصابة بكورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 967 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي.

ووفق إحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأمريكي الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين فان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 31425108 إصابات وبلغ إجمالي حالات الوفيات 967705 بينما تعافى حتى من الإصابة بالفيروس 23011872 شخصاً.

وبحسب الموقع فان الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد تسجيلها 204345 حالة وفاة من أصل 7031912 إصابة تليها الهند بتسجيلها 88965 وفاة من أصل 5560105 إصابات ثم البرازيل مع تسجيل 136997 حالة وفاة من أصل 4547150 إصابة.

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