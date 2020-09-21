تفجير عبوة ناسفة يستهدف رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية في العراق

استهدف تفجير عبوة ناسفة رتلاً ينقل معدات للقوات الأمريكية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني في العراق قولها في بيان اليوم إن رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق تعرض اليوم لانفجار عبوة ناسفة ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين ما أدى إلى أضرار بإحدى السيارات.

وكان تفجير بعبوة ناسفة استهدف يوم الجمعة الماضي رتلاً ينقل معدات لما يسمى قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جنوب محافظة صلاح الدين العراقية.

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