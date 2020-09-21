ظريف: انتهاكات أمريكا للقوانين مصدر قلق للمجتمع الدولي

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد أن استمرار الولايات المتحدة بانتهاكها القوانين الدولية يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس خلال اجتماع معهد دراسات العلاقات الخارجية الأمريكي اليوم وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “ارنا”.

وبشأن العقوبات الأحادية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران قال ظريف إنها ليست أمراً جديداً ولا أرى أنها ستخلف آثاراً جديدة في البلاد بل هؤلاء يريدون من خلالها إركاع الشعب الإيراني”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزارة الدفاع الإيرانية وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة التي لا تسير وفق نهجها.

ورداً على سؤال حول الاتفاق النووي قال ظريف إن الاتفاق لا يزال حياً حيث أكد مجلس الأمن الدولي أيضا أنه حي وأمريكا هي التي باتت معزولة عالميا مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي من نقض الاتفاق النووي.

وحول مزاعم واشنطن بشن إيران هجمات سيبرانية قال ظريف: “هذا الأمر ينطبق على أمريكا نفسها التي شنت هجوماً سيبرانيا سافراً على إيران لتعطل أجهزتها النووية الدقيقة للغاية في خطوة خاطرت بأرواح آلاف الأشخاص وهناك العديد من المقالات والوثائق التي أعدت حول هذا الأمر”.

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