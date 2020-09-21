بكين: لا يحق لواشنطن المطالبة بإعادة فرض العقوبات على إيران

جددت الصين اليوم التأكيد على أن مطالبة الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي باستخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ليس لها أي شرعية قانونية، داعية الجانب الأمريكي إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية “وانغ ون بين” قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني وخطابها إلى مجلس الأمن في الـ 20 من آب ليس له أي شرعية قانونية ولا يحق لها مطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية فرض جميع العقوبات على إيران، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الأمن خلص إلى أنه لن يتخذ أي إجراء آخر بشأن طلب الولايات المتحدة وأن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء بشأن القضية.

وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة لم تنتهك القانون الدولي فحسب بل تهدد أيضاً بفرض عقوبات على دول أخرى وإجبارها على اتخاذ إجراءات أحادية غير مشروعة، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التعسفية يعارضها المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وقال: إن الصين تتابع مع الدول المعنية الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج واقترحت أن تقيم الأطراف المعنية منصة حوار جديدة لدول المنطقة شريطة حماية الاتفاق النووي من أجل تعزيز توافق جديد يحمي السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً استعداد الصين للعمل مع الأطراف المعنية للمضي في تدعيم جهود التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وكان مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة تشانغ جيون أكد أمس معارضة بلاده الإعلان الأمريكي أحادي الجانب حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، مؤكداً أن هذه المحاولات باطلة وغير شرعية وذلك في رسالة وجهها إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.

طباعة