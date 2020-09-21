فيرشينين: اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانا سيعقد في إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين اليوم أن اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية سيعقد في إيران بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك بسبب انتشار وباء كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن فيرشينين قوله في تصريح اليوم: لدينا اتفاق على أن تعقد القمة القادمة للدول الضامنة في إيران بمجرد توافر الشروط الوبائية لذلك، لافتاً إلى أن الاستعدادات لذلك بدأت في وقت سابق.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لم تتم حتى الآن مناقشة المواعيد المحددة للاجتماع ولكن هناك عزماً سياسياً وتركيزاً على عقده مؤكداً على فعالية مسار أستانا في حل الأزمة في سورية.

وكان رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا جددوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم عبر الفيديو مطلع تموز الماضي التأكيد على التزامهم بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها، مشددين على رفضهم أي مخططات انفصالية تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.

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