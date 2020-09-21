طيفور: زيادة ١٠٪ لدخول (التحضيرية) و لا صحة لإلغاء التقدم للتعليم المفتوح للحاصلين على الثانوية منذ عامين

نور قاسم

كشف معاون وزير التعليم العالي- الدكتور رياض طيفور لـ(تشرين) أنه سُمح هذا العام بنسبة زيادة ١٠٪ للدخول إلى السنة التحضيرية وأثناء الفرز في العام القادم ستستبعد نسبة الـ١٠ ٪ المضافة ويتم قبولهم في الاختصاصات الأُخرى غير الطبية، مبيناً أن الهدف من ذلك فتح المجال أكثر للمنافسة بين الطلاب.

ولفت طيفور إلى أن أي طالب تفاضَل ودخل إلى الجامعة العامة لا يحق له التقدم في العام القادم إلى المفاضلة العامة وإنما إلى مفاضلة التعليم الموازي فقط. موضحاً أنه لا يحق لأي طالب قُبل بمنحة في إحدى الجامعات الخاصة الاستنكاف أو التقدم إلى المفاضلات العامة والموازي، وذلك كي لا يضيع حق طالب آخر كان يرغب بالتسجيل في الجامعة الخاصة.

وأما بالنسبة للتعليم المفتوح بيّن طيفور أن مفاضلته في وقت لاحق، نافياً صحة ما يقال عن إلغاء أحقية التقدم إلى التعليم المفتوح للحاصل على شهادة الثانوية العامة منذ عامين.

وعن إعادة الارتباط للمنقطعين عن جامعاتهم في التعليم المفتوح لفت طيفور إلى أن هذا غير مطروح الآن فإعادة الارتباط حُددت سابقاً لمدة معينة وانتهت.

طباعة