العدوان السعودي يرتكب 97 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 97 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن “الخروقات تضمنت محاولة تقدم واستحداث تحصينات قتالية في مديرية حيس بالحديدة” مؤكداً أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إحباط هجوم المرتزقة على قرية الشعب في المديرية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

طباعة