موسكو تبدي أسفها لاتخاذ واشنطن خطوات لعسكرة الفضاء

أبدى نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين اليوم أسف بلاده لاتخاذ واشنطن خطوات لعسكرة الفضاء مشيرا للحاجة الى وثيقة لحظر نشر الأسلحة هناك.

وقال فيرشينين وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “سمعنا ورأينا للأسف تصريحات ممثلي الولايات المتحدة وحلفائهم بأنهم يرغبون القيام بإجراءات فيما يتعلق بالاستخدام العسكري للفضاء.. نعتقد أننا بحاجة إلى وثيقة من شأنها منح ضمانات عدم نشر أسلحة من أي نوع في المدار”.

وأضاف فيرشينين “نقترح استخدام ما فعلناه من قبل.. هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذه المشكلة وما زلنا ملتزمين بمناقشة هذا الأمر بجدية في مؤتمر نزع السلاح بجنيف”.

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