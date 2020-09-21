الصحة العالمية تنوّه بلقاح “سبوتنيك في” الروسي ضد فيروس كورونا

أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغي اليوم عن امتنان المنظمة لروسيا لتطويرها لقاح “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كلوغي عقب اجتماع مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله “تثمن منظمة الصحة العالمية عالياً الجهود التي تبذلها روسيا لتطوير لقاح “سبوتنيك في” ضد كوفيد 19 مرة أخرى.. أود أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لابتكار لقاح آمن وفعال”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد 19 تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق كيريل دميترييف في وقت سابق أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني مبيناً أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

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