واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي ووزارة الدفاع الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووزارة الدفاع الإيرانية وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة التي لا تسير وفق نهجها.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله خلال مؤتمر صحفي إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية شملت وزارة الدفاع الإيرانية وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم في طهران.

بدوره أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين أن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

فيما أوضح وزير التجارة ويلبور روس أن واشنطن أضافت 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إن القيود على الصادرات تشمل 27 كيانا وفرداً.

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