مصرع 13 شخصاً بانهيار مبنى في الهند

لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 10 اخرون اليوم في انهيار مبنى سكني ببلدة بهيواندي القريبة من مومباي العاصمة المالية للبلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث قولها: إن 20 شخصاً تم إنقاذهم من المبنى الذي يقطنه ما يقارب 150 شخصاً.

وفقاً لمقاطع الفيديو التي نشرتها الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي واصلت الإدارة المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عمليات الإنقاذ للعثور على المحاصرين فوق الأنقاض الضخمة كما تم نقل المصابين إلى المشافي.

وكان أكثر من عشرة أشخاص لقوا مصرعهم الشهر الماضي بعد انهيار مبنى في مدينة ماهد الصناعية جنوب مومباي.

يشار إلى أن انهيار المباني شائع نسبياً في الهند بين حزيران وأيلول خلال الرياح الموسمية مع هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان.

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