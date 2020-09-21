أطباء يحذرون من ارتفاع تسجيل حالات كورونا إلى 50 ألفاً يومياً في لندن

حذر كبار المستشارين الطبيين في بريطانيا اليوم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ما يفوق 50 ألف حالة يومياً منتصف الشهر المقبل لافتين إلى أن الأمر سيخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة والتحرك في وقت مبكر قبل فوات الأوان.

ووفق صحيفة نيوزويك الأمريكية دعا كل من كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين وباتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية خلال مؤتمر صحفي إلى اتخاذ المزيد من التدابير المستهدفة التي تحمي الفئات الأكثر ضعفاً من الإصابة مع عدم التأثير سلباً في الأشخاص غير المعرضين للخطر وذلك نظراً لارتفاع نسبة وفيات الوباء في دور الرعاية في ظل ارتفاع الحالات ببريطانيا بسرعة فائقة حيث من الممكن أن تقارب الخمسين ألف إصابة ومئتي حالة وفاة يومياً بحلول الشهر المقبل.

بدوره توقع باتريك زيادة حالات دخول المستشفيات وزيادة في الوفيات فيما إذا اتبعت بريطانيا نمطاً مشابهاً لنظام البيانات المتبع في كل من إسبانيا وفرنسا.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا وأعلنت أمس تسجيلها 4422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي جديد للحالات اليومية منذ الثامن من أيار الماضي.

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