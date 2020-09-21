الصين ستتخذ تدابير مضادة رداً على زيارات مسؤولين أمريكيين لتايوان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم أن بكين ستتخذ تدابير مضادة مشروعة للرد على زيارات حديثة قام بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إلى تايوان من بينها تدابير تستهدف أفراداً معنيين.

وجدد وانغ في مؤتمر صحفي التأكيد على أن ملف شينجيانغ يعد شأناً من شؤون الصين الداخلية ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه مشدداً على أن تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين عن “العمل الإجباري” المزعوم في شينجيانغ لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وتعليقاً على زيارة مسؤول أمريكي إلى تايوان مؤخراً قال وانغ إن الزيارة الأخيرة لتايوان استفزاز سياسي للجانب الصيني وتحريض صارخ لقوى انفصال تايوان وتدمير للعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار بمضيق تايوان “مؤكداً أن هذه الزيارة مخالفة لمبدأ الصين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”.

وفي شأن آخر قال وانغ إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق الموقع مع إيران بشأن برنامجها النووي وليس لديها سلطة مطالبة مجلس الأمن الدولي ببدء آلية “الإعادة السريعة للعقوبات” مبيناً أن رئيس مجلس الأمن خلص إلى أنه لن يتخذ إجراء بشأن طلب الولايات المتحدة هذا.

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