ريابكوف: الموقف الأمريكي من قضية (نافالني) مسيس

انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الموقف الأمريكي المتعلق بقضية المعارض الروسي اليكسي نافالني واصفا إياه بـ “المدمر والمسيس”.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله إن الوضع برمته يتم تسييسه من قبل دول الغرب بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا “لا استطيع الجزم ما نوع الاتصالات التي يقوم بها الأمريكيون ولماذا.. ولكن النهج الأمريكي المتبع في الحوار معنا مسيس بالكامل وإلى حد كبير مدمر”.

ولفت ريابكوف إلى أن الغرب يسعى إلى تشكيل ائتلافات على أساس مناهض لروسيا بشكل بحت في مسعى لكسب نقاط من هذه القضية مبينا أن موسكو بحاجة إلى معلومات من الجانب الألماني الذي لا يبدي أي إمكانية للتعاون والأمر نفسه ينطبق على زملائنا في باريس واستوكهولم.

وكانت الخارجية الروسية نددت في بيان ردا على بيان مجموعة السبع بقيام بعض الدول باستخدام قضية المعارض أليكسي نافالني في إطار حملة تضليل تهدف إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

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