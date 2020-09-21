المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: كورونا يمكن أن ينتقل عبر الهواء

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن كوفيد 19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ستة أقدام.

وأوصت الإرشادات التي تم تحديثها ونشرها على الموقع الإلكتروني للمراكز وفق ما نقلت رويترز بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وتعد الفيروسات الموجودة في الهواء من أكثر الفيروسات المعدية وحذرت المراكز من أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وأظهرت الدراسات أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في الهواء بينما قالت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب (الأدلة الناشئة) على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

وقالت المراكز في وقت سابق أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث المريض.

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