إيران تسجل 177 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية (سيما سادات لاري) تسجيل 177 وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 24 ألفاً و478 شخصاً. ونقلت وكالة أرنا عن لاري قولها في تصريح صحفي “إن 28 محافظة إيرانية تصنف ضمن المناطق الحمراء أو الصفراء من حيث عدد الإصابات بالفيروس في البلاد” مضيفة “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3341 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لغاية اليوم 425 ألفاً و481 شخصاً والمتعافين 361 ألفاً و523”. وأشارت لاري إلى أن 1494 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات لافتة إلى أن 3912 من المصابين بكورونا في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

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