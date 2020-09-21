آلية جديدة لنقل الخبز في السويداء و(الذكية) قريباً

السويداء- سهى الحناوي

بدأت محافظة السويداء بتطبيق القرار الوزاري المتضمن نقل المعتمدين لمادة الخبز من الأفران عن طريق سيارات (بيك أب) حصراً مجهزة بصناديق ورفوف معدنية أو خشبية وفق 3 مستويات أي (3 ربطات) فقط، وذلك حفاظاً على جودة رغيف الخبز بعد الشكاوى الكثيرة والأخيرة للمواطنين التي وصلت مكتب (تشرين) والمتعلقة بقوام رغيف الخبز ورائحته.

وأكد مدير فرع المخابز الآلية في السويداء- علاء مهنا منع نقل المادة بواسطة السيارات السياحية التي يتم فيها تراكم الخبز إلى 10 ربطات تقريباً ما أدى إلى انخفاض جودة الرغيف من حيث الشكل والطعم والرائحة.

كما أكد مهنا أن المعتمد الذي لا يلتزم بهذا القرار سيتخذ إجراء بحقه وذلك بسحب الاعتماد منه ونقله لمعتمد حي آخر لحين تأمين البديل، أو تأمين بديل فوري عنه، وإلزامه بنقل مادة الخبز بسيارات البيك أب حصراً تفادياً للمخالفة المتضمنة سحب الاعتماد.

وأوضح مهنا أن قلة الوارد من مخصصات المحافظة من مادة البنزين ووقوف السيارات لعدة أيام أمام الكازيات انعكس بشكل سلبي على عملية نقل مادة الخبز من الأفران وتأخر وصول المعتمدين في الأوقات المحددة، وتمت زيادة عدد الأكشاك على ساحة المحافظة وزيادة مخصصاتهم من الخبز ريثما تنتهي الأزمة، إذ يوجد على ساحة المحافظة حوالي 600 معتمد،منهم 330 في مدينة السويداء، ووضعت لجان متابعة لهذه الأكشاك التي تبيع ربطة الخبز بأسعار خيالية تصل إلى 200 ليرة للربطة الواحدة بينما سعرها الحقيقي 60 ليرة فقط.

وأشار مهنا إلى تأثر نوعية الرغيف المنتج بنوعية الدقيق المستخدم ووجود خلطة دقيقية، ولاسيما خلال الأيام الثلاثة الماضية حيث وردت كمية من الدقيق السيىء ما انعكس سلباً على لون الرغيف وطعمه.

وأوضح مهنا أن المخابز الآلية مازالت تعصف بها العديد من المشكلات والمعوقات أهمها نوعية الدقيق المستخدم، وقدم خطوط الإنتاج في المخابز العامله بنظام الإدارة، الأمر الذي يؤدي إلى الحاجة الدائمة لأعمال الصيانة وارتفاع تكاليف نفقات صيانتها، وقلة الاعتماد المالي المخصص لصيانة الآلات وشراء قطع التبديل، ما الذي ينعكس سلباً على استمرار العمل والحصول على رغيف خبز مطابق للمواصفة المحددة.إضافة لنقص عمال الإنتاج ولاسيما في فرن شهبا وصلخد وفرن السويداء الأول، وعدم وجود الخبرات المطلوبه وخصوصاً الفنية منها، وذلك بسبب طبيعة العمل الصعبة، وتدني الأجور مقارنة بالأجور التي تمنح للقطاع الخاص، وأيضاً الحوافز الإنتاجية. وكذلك انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والمفاجئ,ما يؤدي إلى تعطل المحركات وخروجها عن العمل.

ولفت مهنا إلى أن عدد المخابز العامله في فرع المؤسسة السوريه للمخابز بمحافظة السويداء يبلغ 8 مخابز موزعه بين 4 مخابز تعمل بنظام الإدارة في السويداء و عتيل وشهبا وصلخد، و4 مخابز تعمل بنظام الإشراف في قنوات والقريا والمزرعة والثعله.

كما أن المخصصات اليوميه لهذه المخابز تبلغ حوالي 70 طناً و700 كغ يومياً من أصل المخصصات اليوميه الكاملة المخابز العامله في المحافظة والتي تبلغ 170 ألف طن.

يذكر أن تطبيق هذا القرار الذي اعتمدته المحافظة لتحسين جودة الرغيف يأتي مؤقتا ريثما يتم استخدام البطاقة الذكية التي تستعد السويداء لتطبيقها قريبا.

وفي اتصال مع مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في السويداء تكليفا- رشا رحروح أكدت ل (تشرين) قيامهم بتنظيم عدة ضبوط بحق أصحاب الأفران لمخالفة في نقص الوزن، إضافة لتنظيم ضبوط أخرى بحق معتمدي الخبز بسبب بيعهم ربطة الخبز بسعر زائد.

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