اليابانيون يبتكرون مستحضرات تجميل فضائية

بدأ الاخصائيون في شركة “بولو اوربس” اليابانية العمل على إنتاج نماذج أولية من مستحضرات التجميل الفضائية وذلك للعناية بالبشرة في الفضاء.

وقرر اليابانيون البدء في تصنيع مستحضرات التجميل الفضائية لتطور السياحة الفضائية في العالم بوتائر عالية.

وقال ناطق باسم الشركة: إن مشروع” كوزمو سكن” الذي وضعه الخبراء سينتج مستحضرات تجميل يستخدمها الإنسان في ظروف انعدام الوزن والطقس الجاف، مضيفاً: إن شركة “اول نبون ايرويس” اليابانية وافقت على تسليم “بولو اوربس” طائرات ذات ظروف مناسبة لاختبار منتجاتها.

وقالت الشركة اليابانية: إن السياح الفضائيين الأغنياء الذين يريدون الحفاظ على الراحة والمظهر الخارجي الممتاز سيكونون أول من سيستخدمون مستحضرات التجميل الجديدة.

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