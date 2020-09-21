الجزيرة 16 بدمّر تشكو سوء خدمات الانترنت

دمشق – منال الشرع

“اقفل الراوتر وافتحه مرة ثانية” أو أنت بحاجة إلى توليفة جديدة لإعدادات الراوتر جملة اعتاد مشتركو خدمة الإنترنت سماعها من العاملين فى المقسم عند الاتصال بهم على رقم الشكاوى المخصص عند حدوث بطء أو غياب في خدمات الإنترنت، لكن الحقيقة أن تلك التوليفة التي يطلقها عاملوا المقسم لم تعد تقنع الكثير من المشتركين.

شكاوى عديدة وردتنا من مشتركي الانترنت القاطنين في الجزيرة 16 بمشروع دمر في دمشق والذين أشاروا لنا بأن خدمة الإنترنت في الجزيرة تعتريها مشاكل وعلى رأسها البطء الشديد فيها ما يصعب على المستخدمين تصفح المواقع الإلكترونية، وأبدى كثيرون استياءهم الشديد بسبب استمرار هذا الأمر وطول مدته مطالبين المعنيين في الاتصالات من ضرورة معالجة تلك الشكوى وتحسين الخدمة.

وللوقوف على هذا الموضوع (تشرين) تواصلت مع مدير فرع اتصالات دمشق المهندس يونس حسن الذي قال: هناك مجموعتان من المشتركين بخدمات الإنترنت في منطقة مشروع دمر الأولى تعتمد على طريقة وحدات النفاذ وهي خدمة مستقرة وجيدة ولا يعاني مشتركيها من سوء انقطاع الإنترنت عنهم بينما المجموعة الثانية من المشتركين تكون عبر الكوابل النحاسية حيث جودة الخدمة بالإنترنت سيئة بسبب بعد المسافة النحاسية بين العلب الفرعية في الشوارع والمنازل الأمر الذي يضعف الانترنت ويجري العمل على معالجة هذه الظاهرة حالياً لتحسين جودة الانترنت للمشتركين عبر الكوابل النحاسية.

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