ريابكوف: لسنا مستعدين لتمديد معاهدة (ستارت الجديدة) بشروط واشنطن

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أنّ بلاده غير مستعدة لتمديد معاهدة (ستارت الجديدة) بشروط واشنطن.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم قال ريابكوف لوكالة “تاس” رداً على تصريحات للممثل الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة مارشال بيلينغسلي بهذا الخصوص: هذه كلها تقنيات تحمل طابع إنذار وهي تقلل فرص إبرام أي اتفاق ولا يمكن التحدث معنا بهذا النوع من الخطاب.

وأعلن بيلينغسلي في بيان أمس أنّ واشنطن ستعرض على روسيا شروطا جديدة لتمديد معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها وإنه في حال لم تقبل موسكو اقتراح تمديد المعاهدة فسيزداد سعر الدخول إليها بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً في تشرين الثاني المقبل.

من جهة أخرى، أشار ريابكوف إلى أنّ موسكو لا تخشى عقوبات أمريكية محتملة بسسب صفقات أسلحة مع إيران، مؤكداً أنّ تلويح واشنطن بالعقوبات لن يؤثر على الموقف الروسي.

ولفت إلى أنّ بلاده لا تتفق مع طرح الولايات المتحدة بشأن ضرورة إشراك الصين في مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي.

طباعة