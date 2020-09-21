آخر تحديث: 2020-09-23 16:05:23
الأخبار

النائب باسم سودان..

التصنيفات: آخر الأخبار

لبيان الوزاري لامس بعض القضايا التي نسعى إليها لكنه يفتقر إلى الأرقام، وهناك تضارب في بعض ماجاء فيه لأنه لم يعبر عن الواقع الحالي.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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