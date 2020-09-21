النائب فيصل عزوز..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 5 صفر 1442 الموافق لـ 23 أيلول 2020
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الأخبار
انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الأمريكي في العراق
بوتين: التعديلات الدستورية تضمن الحفاظ على البلاد كجمهورية قوية
تواصل الهجمات على ميليشيا "قسد" ومقتل 4 من مسلحيها في ريفي دير الزور والحسكة
لوكاشينكو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لبيلاروس
ما وراء تعنت أثيوبيا بشأن سد "النهضة"
بكين: واشنطن تستخدم الأمم المتحدة لتلفيق افتراءات ضدنا
(كابلات حلب) .. أولوياتها تأمين حاجة الجهات العامة من منتجاتها
إصابة 3 يمنيين بقصف العدوان السعودي على صعدة
اتفاق صيني- هندي على استقرار الحدود
توغل آليات الاحتلال في أراضي الفلسطينيين