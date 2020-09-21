آخر تحديث: 2020-09-23 16:05:23
الأخبار

النائب فيصل عزوز..

التصنيفات: آخر الأخبار

المواطن لم يعد يهمه إن ذهب رئيس حكومة أو جاء غيره ، بل يهمه من يقدر على حل مشكلاته .. وهناك انطباع بأنها حكومة مؤقتة لن تستطيع أن تقدم شيئاً .
أنيط بالحكومات متابعة الحوار الوطني ولم تقم بذلك.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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