“البلطجة” الأمريكية.. وتمديد “العقوبات” على إيران

تقرير - صفاء إسماعيل

جرياً على عادتها, ضربت واشنطن عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن الدولي، وأعلنت من جانب واحد أن “عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ”، مهددة, ببلطجيتها المعتادة, الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من عواقب عدم الالتزام بها, فضلاً عن إعلانها على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أنها ستعلن في الأيام المقبلة عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ هذه “العقوبات” ومحاسبة من وصفتهم بـ”المنتهكين”, في حين يتوقع أن يتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفاصيل هذه الإجراءات خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الثلاثاء، والذي يأتي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل التي يسعى للفوز بولاية ثانية فيها.

اللافت أن الإعلان الأمريكي جاء رغم الرفض الأوروبي لإعادة العقوبات الأممية، فالترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي أكدت أن واشنطن ليست معنية “بتفعيل” تلك العقوبات الآن بما أنها انسحبت من الاتفاق, وأن أي قرار أو إجراء أمريكي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون من دون أي أثر قانوني، ناهيك عن أنها أبلغت أيضاً مجلس الأمن أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 أيلول، وهو الموعد الذي تزعم الولايات المتحدة “أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه”.

ويأتي التكالب الأمريكي أحادي الجانب بعد إخفاق في آب الماضي تمرير مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح المفروضِ على إيران، وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت, في هزيمة قاسية للإدارة الأمريكية التي ما تزال تتجرع مرارتها حتى الآن, ورغم ذلك لا تزال تصر على أنها “لا تزال شريكة في الاتفاق” الذي انسحبت منه بهدف إعادة تفعيل آلية “سناب باك”, فيما أعضاء مجلس الأمن يواصلون التمسك بموقفهم بأن الولايات المتحدة الآن ليست طرفاً في الاتفاق النووي، وأن ادعاءها “الحق في اللجوء إلى آلية فض النزاع والعودة إلى الحالة الأصلية” باطل.

ويؤكد مراقبون أن واشنطن باتت وحيدة في موقفها حيال إيران، خاصة بعد أن تبنت معظم الدول في المنظمة الأممية موقفاً مخالفاً للولايات المتحدة كالصين وروسيا والدول الأوروبية, فيما ترى طهران أن الأمريكيين يتصرفون كبلطجية ويفرضون العقوبات ويجب على المجتمع الدولي أن يقرر كيف يواجه هذه البلطجة, واصفة التحرك الأمريكي لإعادة العقوبات الدولية بأنه مجرد دعاية ضمن حملة ترامب الانتخابية، ولا تأثير حقيقياً لها فواشنطن فشلت في إعادة فرض العقوبات الأممية، وعقوباتها الثانوية لن تؤثر على شراء طهران أسلحة من الصين وروسيا.

بات جلياً للجميع أن الولايات المتحدة وأوروبا يقفان على النقيض في التعاطي مع الملف الإيراني, خاصة بعد فشل الترويكا الأوروبية في التصدي للبلطجة الأميركية.

وعليه, من المتوقع أن يستمر الخلاف ويتصاعد في حال فوز ترامب بالانتخابات القادمة وفي حال نفّذت واشنطن بالفعل تهديدها بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي لا تلتزم “بالعقوبات” ضد إيران كما تشتهي إدارة ترامب التي انتهكت الاتفاق النووي وما تزال تواصل سياستها العدائية, التي لن تجلب لها سوى المزيد من العزلة.

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