النائب رانيا حسن..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 3 صفر 1442 الموافق لـ 21 أيلول 2020
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الأخبار
السورية للتجارة تدخل على خط المدارس بقرض استثنائي لمدة عام
عون يقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية
الأولوية للمتقدمين سابقاً
ريابكوف: لسنا مستعدين لتمديد معاهدة (ستارت الجديدة) بشروط واشنطن
"البلطجة" الأمريكية.. وتمديد "العقوبات" على إيران
مقتل جندي أذربيجاني بقصف متبادل على حدود إرمينيا
بوغدانوف: لم يتم القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب بعد
ميليشيا “قسد” تختطف مدنيين وتستولي على منازل سكنية في ريف الرقة
العراق.. القبض على 10 إرهابيين في صلاح الدين
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في ريف الحسكة