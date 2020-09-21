آخر تحديث: 2020-09-21 16:00:42
الأخبار

النائب رانيا حسن..

التصنيفات: آخر الأخبار

كيف نطبق البيان الوزاري في ظل غياب قواعد البيانات السليمة وأنظمة تطبيقية لها وفقر في البيانات وخوارزميات الإصلاح؟

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التصنيفات: آخر الأخبار

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