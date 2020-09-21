آخر تحديث: 2020-09-21 16:00:42
الأخبار

النائب سهام العثمان..

التصنيفات: آخر الأخبار

شريحة الشباب غابت عن البيان.. نطالب بتخطيط لواقع صناعي مستدام.
رفع سوية التعليم في الجامعات الخاصة وضمان جودة مخرجات التعليم فيها.

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التصنيفات: آخر الأخبار

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