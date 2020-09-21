مقتل جندي أذربيجاني بقصف متبادل على حدود إرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل أحد جنودها جراء قصف متبادل بين أذربيجان وأرمينيا.

ونقل موقع سبوتنيك عن بيان للوزارة اليوم “إن الوضع على خط التماس بين القوات الأرمينية والأذربيجانية وفي اتجاه حدود الدولة مع أرمينيا يتفاقم بشكل متزايد”.

وأشارت إلى أن تفاقم الوضع بشكل خطير أدى أمس إلى مقتل جندي في الجيش الأذربيجاني وإسقاط طائرة مسيرة تكتيكية تابعة للقوات الأرمينية.

وقتل 16 شخصا تموز الماضي في اشتباكات على الحدود بين البلدين الجارين في جنوب القوقاز واللذين يتنازعان حول إقليم ناغورنو كاراباخ وتعد هذه المواجهات الأخيرة الأعنف منذ عام 2016 حيث قتل حينها العشرات خلال أربعة أيام من الاشتباكات.

طباعة