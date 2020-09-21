بوغدانوف: لم يتم القضاء على التهديدات الإرهابية في إدلب بعد

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن التهديدات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب لا تزال قائمة، مبيناً أن الوضع فيها مثير للقلق.

وأوضح بوغدانوف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية اليوم أنه ينبغي على النظام التركي الالتزام بما تم الاتفاق عليه لجهة القضاء على الإرهاب في إدلب، مشيراً إلى أنه ما زال مبكرا الحديث عن القضاء التام على التهديدات الإرهابية فيها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت يوم الخميس الماضي أن النظام التركي يماطل في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية في محافظة إدلب مشيرة إلى أن تنفيذ أنقرة لالتزاماتها المنصوص عليها في المذكرة الروسية التركية المبرمة في الـ 5 من آذار هذا العام تتم المماطلة فيه.

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