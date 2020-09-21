الاجتهاد أساس النجاح

إبراهيم النمر

أسدل الستار على منافسات دوري كرة قدم الدرجة الأولى بعد مشوار طويل أرهق الأندية كلها من حيث «روزنامة» الدوري وتأجيلها بين فترة وأخرى، إضافة إلى فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد

وماحصل في هذا الدوري جاء على عكس توقعات خبرات اللعبة ومتابعيها، فأغلبهم رشح ناديي المحافظة والمجد بالتأهل، تاركين نادي الحرجلة على طرف المعادلة بعيداً عن الحسابات، لكن الحرجلة قلب التوقعات وتمكن من التأهل وللمرة الأولى في تاريخه، مع العلم أنه نادٍ حديث العهد أسس قبل خمس سنوات من الآن، واستطاع مقارعة الفرق الكبيرة

نادٍ كبير بقيادة إدارة مميزة سعت بكل جهودها لتذليل كل الصعوبات والمعوقات من أمام الفريق لتحقيق حلم محافظة ريف دمشق فهو الفريق الأول المتأهل للأضواء عبر تاريخ هذه المحافظة، مع وجود داعم مالي وملعب جديد معشب صناعياً و مدرب خبير قادر على قراءة أي مباراة ولاعبين سعوا إلى إسعاد الجماهير والأهم رئيس نادٍ قدم ما في وسعه لإنجاح مسيرة الفريق كلها.. عوامل ساهمت بدورها في الصعود للدوري الممتاز بكرة القدم، ناهيك بعملية التحدي الكبيرة التي قطعها المدرب واللاعبون على أنفسهم من أجل ذلك.

وبعد كل ما تقدم، كل التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة الصعبة، فهي تحتاج إلى عمل إضافي وتركيز دقيق وخطة عمل واستراتيجية للوصول بالفريق إلى بر الأمان ولاسيما في تثبيت أقدامه في المحترفين، فهذه هي الغاية الأساسية لهذا الفريق في المرحلة القادمة

وفي الطرف المقابل فإن فريقي المجد والمحافظة لم يكونا عند حسن الظن فقد خسرا الرهان على العودة، فكرة القدم لا تعترف إلا بلغة الأهداف والنتائج وسيبقيان موسماً إضافياً آخر في دوري المظاليم دوري أندية الدرجة الأولى

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