العمّال المياومون “في حضرة باب الجابية”

نجوى صليبه

تعدّ رواية “في حضرة باب الجابية ـ طفل البسطة” متممة للسّيرة الذّاتية التي بدأها الرّوائي أيمن الحسن في روايته “أبعد من نهار ـ دفاتر الزفتية” الصّادرة عام 2011، لكن هذه المرة بزخم ذكريات أكثر وإخلاص أكبر للمكان والأشخاص والأحوال عموماً، إذ يسلّط الضّوء على مختلف جوانب الحياة السّورية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من صحافة وسينما وأغان ورجال باب الجابية وعمّال مياومين، مسهباً في وصف الشّخصيات شكلاً ومضموناً، فها هو أبو طنوس يشكو تقصير زوجته ويتحدّث عن حبّه لكارين ويسعد لتجدد الأمل باللقاء، أمّا أبو عوض الذي فقد إحدى يديه ويعمل في الفندق فنراه يشبّه الدّخان بالنّساء: كلاهما يؤدي إلى موتٍ أكيد، وها هي غيثاء المثقفة الواعية تسأل صديقها الصّحفي: لماذا يصعب على الفتاة الواعية في مجتمعنا أن تكون سعيدة، فيجيبها بمختصر مفيد: لأنّنا نخاف الوعي الجميل!! وفي ساحة باب الجابية يرتفع صوت المذياع: “أصابت مدفعيتنا المضادة للطائرات في العاشرة والنّصف صباح هذا اليوم 24ـ6ـ1967 قاذفة قنابل من طراز فوتور وقد سقطت على الجبهة قرب تل أبو الندى وتمّ أسر طيارها الصّهيوني” خبر يفرح الجميع ويصبح حديث كل المجتمعين في الساحة لأيام وأيام.

أمّا أيمن طفل البسطة، فطفل مرهف الإحساس يحبّ السّينما والثّقافة والمعرفة لدرجة أنّه كان يوفّر من أجرة الحافلة ليشتري مجلة “أسامة”.. طفل يحبّ كتابة مذكّراته اليومية من يوم حمّلت والدته أخيه الذي يبلغ من العمر سنة ونصف، وكيف انزلق على الصّابون وتسبب بوفاته، إلى والده الذي يضربه دائماً وذهابه إلى المدرسة بـ”شحاطة” نايلون ومن دون صدرية، وفيها يكتب أيضاً ذهابه مع والدته إلى محل بيع أحذية رجالية، حيث أعطاها صاحبه حذاءً اضطر أيمن أن يملأه بالأوراق لكي يضبط قدميه الصغيرتين.

ما يلفت الانتباه في هذه الرواية، هو الحيز الكبير الذي يخصصه الحسن للعمال المياومين المهمشين في كلّ زمان ومكان، يفترشون السّاحة كل يوم بانتظار من يطلبهم للعمل بأبخس الأجور، يقول الحسن: العمّال في الساحة تحت سقف السّماء حتّى تترطب ملابسهم شتاءً وتذوب بصلات رؤوسهم صيفاً.

وينتقل الحسن إلى الحالة النفسية للعمال، فيقول في الصفحة (169): ربّما كان العمّال يثرثرون بهذا الشكل الصاخب كي لا نتقل عدوى الصمت لهم، فيصبحون مثل أخرس باب الجابية الذين لم يعرفوا اسمه حتى الآن وإن عرفوا، ما همّ؟؟.

وما همهم أن يعرفوا اسم أحدهم، فهمومهم المعيشية والحياتية تأكل قلوبهم وعقولهم وتثقل أرواحهم بالبحث عن عمل يؤمن لقمة العيش لأبنائهم وعائلاتهم الصغيرة والكبيرة، وعلى الرّغم من كلّ هذه المآسي تعبث الأقدار بأحزانهم وترسل لهم من يحاول السيطرة عليهم ونهبهم ماكسبوه من رزق قليل، يقول الحسن في الصّفحة (173): يريد ضبع الليل فرض سيطرته على العمّال، فلا يأتي قادم إلى باب الجابية إلّا ينال منه شرّاً، حتّى لو كان شيخاً هرماً.. اسمه جدعان، بشاربين ثخينين، يرتدي حطّة وعقالاً غليظاً، وقد راح الضبع يستفزه واضعاً خيوط العقال المشرشبة أمام وجهه بادئ الأمر، ثمّ نكّس عقاله عن رأسه الصغير في سخرية… يبدأ العراك.. يقاوم أبو جدعان وبقبضة يده يلوي ذراع الضبع لكنّ الأخير يستلّ من جيب بنطاله القبضة الحديدية المسننة ليهشّم رجلي الشّيخ الهرم، ثمّ ينقضّ على وجهه، فيقع إلى جوار عقاله الغليظ كومةً مدماةً من اللحم.

مخاطر كثيرة تهدد حياة العمّال المياومين، لا تبدأ بالضبع ولا تنتهي بالمتاجرة بدمائهم كي لايموتوا جوعاً!!، يقول الحسن: يحضر ممرضٌ، يدخل الشبان إلى إحدى الغرف، فيتمدّدون على الأسرة، كلّ منهم شمّر عن ذراعه اليسرى، بعد ذلك يتقدّم الضبع ليعاود الدّخول إلى حجرة رئيس المشفى الذي يعطيه مقداراً من المال، ثمّ مبلغاً خاصاً به، لكنّه يخفي جزءاً من المبلغ المخصص للعمّال في جيبه..

في زحمة الانشغال بتأمين لقمة العيش ومجابهة الشّر الكامن في النّفوس القريبة هناك: “دائماً من يتطوّع من العمّال في صفوف الفدائيين، ثمّ يأتي إلى هنا ليستقبل استقبال الأبطال”.. هكذا هي الحياة مفارقات ومفارقات لا تنتهي نجح أيمن الحسن بالتقاطها ولو أنّ بعضها ضاع بين كثرة الشّخصيات وزحمة الأحداث والذكريات التي سمح لها بالتّدفق من دون توقّف.

تقع الرّواية في 344 صفحة وهي من القطع الكبير، قسّمها أيمن الحسن إلى بابين، مبتدئاً كل باب بعبارة مأثورة أو قولاً جميلاً، أمّا الأوّل فيمهّد له بعبارة باللهجة العامية: “ومين قال الحياة حلوة وفيها الظلم والقسوة؟” وتضمن أحد عشر عنواناً وأمّا الثّاني فيتضمّن عشرة عناوين، ويفضّل فيه الحسن ذكر بعض ماجاء في رسالة الطّير للمعلّم ابن سينا ومن ثمّ يمهّد له بعبارة عامية أيضاً: “في ناس قالوا قتل وفي ناس قالوا مات.. في ناس قالوا: فتح عتمة خيالو وفات”.

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