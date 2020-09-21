أسعار الخضر في الحسكة بدأت بالارتفاع

الحسكة ــ خليل اقطيني

بعد أن كانت في وضع مقبول ومتاحة للجميع منذ أواخر فصل الربيع وخلال فصل الصيف، بدأت منذ بداية شهر أيلول الحالي أي منذ بدء فصل الخريف أسعار الخضر بالارتفاع في أسواق محافظة الحسكة، حيث تجاوز سعر كيلو البندورة والخيار عتبة الخمسمئة ليرة بعد أن كان لا يتجاوز المئتي ليرة، وهذا السعر ينطبق على أنواع الخضر الأخرى بشكل وسطي وهو سعر مقبول بالنسبة للمنتج (الفلاح) والمواطن بآن معاً..هذا في سوق الهال للبيع بالمفرق الكائن وسط المدينة، أما في المحلات والدكاكين الموجودة في الأحياء خارج السوق فالأسعار تبلغ ضعف ما هي موجودة عليه في سوق الهال، وأحياناً أكثر بالنسبة لبعض الأصناف.

ولدى زيارتنا للسوق وسؤالنا عن سبب هذا الارتفاع المفاجئ الذي حصل من دون سابق إنذار عزا بعض الباعة السبب إلى قيام المجموعات المسلحة بمنع وصول المواد بمختلف أنواعها بما فيها الخضر والمواد الغذائية إلى أسواق المحافظة، في حين عزا البعض الآخر من التجار السبب إلى تراجع الإنتاج في الحقول والمزارع بسبب انتهاء الموسم الصيفي, أي نفاد إنتاج العروة الصيفية، وبالتالي من المتوقع أن تتراجع الأسعار عما هي عليه الآن عند نضج إنتاج العروة الخريفية من الخضر وطرحه في الأسواق.

وقد مال رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة- المهندس جلال بلال إلى التفسير الثاني لارتفاع أسعار الخضر، وهو نفاد إنتاج العروة الصيفية أي بسبب قلة الإنتاج المعروض في الأسواق التي تحكمها قاعدة العرض والطلب فإذا قل العرض زاد السعر والعكس صحيح.

وأوضح بلال أن المساحة المزروعة بالخضر في المحافظة خلال الموسم الحالي بلغت 6187هكتاراً حتى الآن من المساحة المخططة البالغة 7215 هكتاراً. وبلغ الإنتاج 84089 طناً من الإنتاج المخطط البالغ 117443طناً, في حين بلغ الإنتاج المسوّق 21170 طناً. وتعود أسباب عدم زراعة كامل المساحة المخططة إلى الصعوبات التي تواجهها الزراعة في المحافظة بشكل عام وأبرزها: عدم توافر مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، وقلة الأيدي العاملة، وتوقف المصرف الزراعي عن التمويل، والظروف الأمنية السائدة في المحافظة. لكن بصورة عامة كان إنتاج الخضر المحلي جيداً، وأكد بلال أن توافر الخضر من الإنتاج المحلي من إنتاج المحافظة والمحافظات المجاورة في الأسواق كان له أثر واضح في تخفيض الأسعار وتلبية حاجات السكان من الخضر من دون الحاجة إلى جلب سوى بعض الأصناف القليلة ولاسيما الفواكه من المحافظات الداخلية.

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