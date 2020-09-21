تجارب انتقاء المنتخب الوطني للملاكمة

حاتم شحادة

أقيمت يوم الأحد الاختبارات الرسمية لانتقاء المنتخب الوطني للملاكمة في صالة الفيحاء في دمشق، وذلك على مدار يومين بمشاركة 23 لاعباً يمثلون عدة محافظات.

وعن هذه التجارب قال مدرب منتخبنا الوطني- محمد قداح في تصريح لـ« تشرين»: إنه بعد فترة التوقف التي استمرت نحو 6 أشهر بسبب جائحة «كورونا» تمت دعوة المنتخب الوطني لإقامة تجارب رسمية, إضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب المتميزين في المحافظات.

وأضاف قداح: بدأنا بمعسكر مغلق بداية شهر أيلول وبعد نحو أسبوعين أقمنا التجارب، ومبدئياً هناك تفاوت في المستويات لكون الانقطاع كان طويلاً عند البعض، وبدأت تظهر مواهب واعدة في صفوف الشباب، والمجال مفتوح لأي لاعب في حال أثبت كفاءته في هذه التجارب لتمثيل المنتخب الوطني.

وشدد مدرب منتخبنا على أهمية استمرار المعسكر في الفترة المقبلة وتكثيف اللقاءات بين اللاعبين والتنوع في طريقة التدريب حسب الإمكانات المتاحة, ما قد يساهم في نقلة نوعية بمستوى اللاعبين، كما أن احتكاك اللاعبين الشباب باللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة سيساعد في تحسين مستواهم خلال الفترة المقبلة.

ورأى قداح أن المعسكرات الخارجية في حال توفرت ستعود بالفائدة الأكبر على اللاعبين الصاعدين في المنتخب.

بدوره، شدد لاعب منتخبنا الوطني عمار مرعي على أهمية هذه التجارب خصوصاً أنها تأتي بعد فترة انقطاع طويلة، مشيراً إلى أهمية الاحتكاك مع اللاعبين أصحاب الخبرة في هذه التجارب وانعكاسها إيجاباً على مستوى اللاعبين.

واعتبر مرعي أن ما ينقص ملاكمتنا في الفترة المقبلة هو المعسكرات الخارجية والاحتكاك مع مدارس متقدمة على صعيد اللعبة.

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