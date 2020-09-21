مصرع 10 أشخاص بانهيار مبنى في مومباي الهندية

لقي عشرة أشخاص مصرعهم اليوم جراء انهيار مبنى سكني في مدينة مومباي بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله: إن مبنى من ثلاثة طوابق انهار في مدينة بهيواندي على بعد 38 كم من مومباي ما أدى لمصرع عشرة أشخاص بينما تم إنقاذ 20 شخصا في المكان من قبل سكان محليين.

بدوره حذر متحدث باسم القوة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث من أن يكون 20 شخصاً على الأقل محاصرين بعد انهيار الأرضية اضافة الى المبنى مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ تتواصل في الموقع بحثا عن ضحايا محتملين.

يشار إلى أن بهيواندي وهي مركز للنسيج يضم أكبر نول للطاقة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أصبحت مؤخراً مركزاً لوجستياً للعديد من شركات التجارة الالكترونية التي تملك مستودعات لتلبية طلب المستهلكين في مومباي.

طباعة