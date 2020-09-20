فشل مفاوضات الاستحواذ على تيك توك
أعلنت عملاق البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” أن المفاوضات للاستحواذ على تطبيق “تيك توك” فشلت بعد رفض شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ “تيك توك” بيع حقوق التطبيق لها.
وقالت مايكروسوفت في بيان على المدونة الخاصة بها اليوم: أخبرتنا شركة بايت دانس اليوم أنهم لن يبيعوا حقوق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لنا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية ضد الصين وقع في آب الماضي مرسوماً يلزم “بايت دانس” ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق “تيك توك” شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوماً.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي