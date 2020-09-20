بكين: محاولات واشنطن فرض عقوبات دولية على إيران باطلة وغير شرعية

جدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون اليوم معارضة بلاده للاعلان الأمريكي أحادي الجانب حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، مؤكداً أن هذه المحاولات باطلة وغير شرعية.

وفي رسالة وجهها إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وأوردتها شينخوا قال تشانغ: الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد في أيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران ولم تعد مشاركة فيه ومن هذا المنطلق فإنه من غير الشرعي أن تطالب الولايات المتحدة مجلس الأمن بتطبيق آلية إعادة فرض جميع العقوبات.

وأكد تشانغ التزام الصين بدعم فاعلية الاتفاق النووي وسلطة قرار مجلس الأمن وبذل جهود حثيثة للتوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.

وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجى ندد في وقت سابق اليوم بمزاعم أمريكا حول إعادة فرض العقوبات على إيران والتى ألغيت عقب القرار الدولي رقم 2231 مؤكدا أن تلك المزاعم باطلة وليس لها أى أثر قانونى فيما أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أمس أن القرار لا يجيز للولايات المتحدة فرض الحظر التسليحى والعقوبات على إيران.

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