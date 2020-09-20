غوتيريس: لن نتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بطلب واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أنه لن يتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران نظراً لوجود شك في المسألة.

ونقلت رويترز عن غوتيريس قوله في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم : على الرغم من الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن عدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة فإن مجلس الأمن لم ولن يتخذ أي إجراء لا من قبل رئيسه أو أي من أعضائه نظرا لوجود شك في المسألة.

واضاف غوتيريس: إن رئيسي مجلس الأمن لشهري آب وأيلول أشارا إلى أنهما ليسوا في وضع يسمح لهما باتخاذ أي إجراء.

وأكدت إيران في وقت سابق اليوم أن مزاعم الإدارة الأمريكية بشأن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا يعدو كونه مسرحية هزلية داعية واشنطن إلى الكف عن إجراءات الحظر الإرهابية واحترام القوانين والمواثيق الدولية.

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