الاحتلال الأمريكي يدخل 60 آلية عسكرية من العراق إلى قواعده غير الشرعية في سورية
أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات العسكرية إلى قواعدها غير الشرعية في الأراضي السورية قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وذكرت مصادر أهلية في منطقة الجوادية بريف الحسكة أن الاحتلال الأمريكي أدخل مساء اليوم رتلاً مكوناً من 60 آلية عسكرية إلى الأراضي السورية قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي توجه منها 40 آلية إلى قواعده غير الشرعية في مدينة الحسكة و20 آلية مغلقة إلى مطار خراب الجير بالريف الشمالي للمدينة.
وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.
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