شركة إيرانية تنجح بتصنيع جهاز إنتاج الأوكسجين في ظل تفشي كورونا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “بارس خودرو” الإيرانية مصطفى مدبر البدء بتصنيع جهاز إنتاج الأوكسجين إلى جانب إنتاج الكمامات في ظل الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والحظر الأمريكي الجائر المفروض على البلاد.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مدبر قوله اليوم: “قمنا بإجراء الأبحاث في مجال تصنيع جهاز توليد الأوكسجين ونعمل على تصنيع هذا الجهاز منذ نحو ثلاثة أشهر وقد اكتملت هذه العملية تقريباً.. وننتظر حالياً ترخيصاً من الجهات المختصة وسيتم استلامه قريباً”.
وأكد مدبر استعداد الشركة لإنتاج جهاز توليد الأكسجين بكميات كبيرة تلبي احتياجات البلاد وذلك عقب نجاح النموذج الحالي باجتياز مرحلة الاختبارات السريرية.
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