هزة أرضية جديدة شدتها 5.1درجات تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية جديدة بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم إقليم نيغده وسط تركيا في أعقاب تسجيل 14 هزة أرضية متفاوتة الشدة في مناطق مختلفة من البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان إن مركز الهزة الأرضية كان على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار .

وكانت الإدارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 14 هزة أرضية في محافظة ملاطية شرق تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية وقالت في بيان: إن الهزات وقعت فى منطقتى حكيمهان وبوتورج فى ملاطية منذ ظهر أمس وحتى اليوم.

وأوضحت أن أقوى تلك الهزات بلغت شدتها 8ر3 درجات على مقياس ريختر ووقعت صباحا.وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضربت منطقة حكيم خان بولاية ملاطية يوم أمس الأول دون تسجيل خسائر.

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