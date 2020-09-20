طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن
واصلت قوى العدوان السعودي استهدافها الأحياء والمناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب خلال الساعات الماضية وثلاث غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف كما استهدف طيران العدوان بغارة خزان مياه للشرب في منطقة الجراف بمديرية خمر وشن أربع غارات على مديرية بني صريم في محافظة عمران.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدما مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل فى البنى التحتية.
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