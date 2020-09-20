ضبط كازية في ريف اللاذقية تتاجر بمادة البنزين
اللاذقية - سراب علي
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مساء اليوم ضبطاُ تموينياً بحق إحدى محطات الوقود في ريف اللاذقية.
وقال سامر سوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ(تشرين): تم تنظيم ضبط بحق محطة محروقات (بارودة ) في قرية فديو بريف اللاذقية و ذلك لمخالفة احتكار مادة البنزين والإتجار بها بطريقة غير مشروعة.
وأوضح سوسي أن محطة الوقود تقوم بتجميع بطاقات وقطعها لتغطية الكمية المقدرة بـ ٢٢٠٠ ليتر، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم و تشميع المحطة وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.
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