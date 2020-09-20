القطيفة وسلمية بطلاً بطولة الناشئين والناشئات في الكرة الطائرة

زاهر بدران

بعد منافسسات قوية شهدتها بطولة الناشئين والناشئات في الكرة الطائرة أختتمت اليوم البطولة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق التي احتضنت بطولة الناشئين ، وفي صالتي السودا وحصين البحر في طرطوس التي احتضنتا بطولت الناشئات .

ففي بطولة الناشئين فاز القطيفة بالمركزالأول تلاه نادي الوحدة ثانياًوالوحدة ثالثاً .

وكانت نتائج اليوم الأول للبطولة أسفرت عن فوز القطيفة على جيرود 3/صفر والوحدة على درعا بنفس النتيجة والسودا على سلمية 3/2 والوحدة على جيرود /3/صفروسلمية على درعا 3/1 والقطيفة علىالسودا 3/ صفر

وفي اليوم الثاني من البطولة فاز نادي القطيفة على الوحدة 3/2 و السودا على درعا 3/2 والقطيقة على درعابنفس النتيجة وسلمية على الوحدة 3 صفر والسودا على جيرود 3 صفر .

وفي اليوم الثالث فاز جيرود على درعا 3/1 والوحدة على السودا3/1 والقطيفة على سلمية 3 صفر.

وفي بطولة الناشئات توج فريق ناشئات نادي سلمية بطلاً للسنة الثانية على التوالي واحتفظ باللقب موسماً أخر وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على جاره فريق تلدرة بثلاثة أشواط لشوط واحد .

وكانت مباريات المراحل الأولى شهدت تصدر فريق تلدرة فرق المجموعة الأولى بعد فوزه على سلمية 3 / 1 وعلى السودا 3 / 1 وعلى دير علي 3 / 0 وحل فريق سلمية ثانيا بفوزه على السودا بصعوبة 3 / 2 وعلى دير علي 3 / 0 وصعدا معا للدور الثاني، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق دير عطية فرقها بفوزه على الجولان 3 / 1 وعلى كل من حصين البحر ومحردة 3 / 0 وحل الجولان ثانيا بفوزه على كل من حصين البحر ومحردة بنتيجة واحدة 3 / 1 وصعدا معا للدور الثاني.

في الدور النصف نهائي التقى تلدرة متصدر المجموعة الأولى مع الجولان ثاني المجموعة الثانية وحسمها تلدرة لصالحه سريعاً لفارق الخبرة والمستوى بثلاثة أشواط نظيفة 25 /11 و 25 /17 و25 /22 وتأهل للمباراة النهائية، وفي المباراة الثانية تغلب السلمية ثاني المجموعة الأولى على دير عطية متصدر المجموعة الثانية بصعوبة بالغة بثلاثة اشواط مقابل شوطين ، وفي مباراة المكزالثالث فازفريق دير عطية على فريق الجولان 3 /0 25 / 12 و25 /16 و25 /11.

رئيس اتحاد الكرة الطائرة الدكتور فؤاد محفوظ تحدث عن البطولة قائلاً:

تأتي هذه البطولة بهدف تنشيط اللاعبين واللاعبات من أجل الوقوف على المستوى العام واكتشاف المواهب المميزة لضمهم إلى معسكر تدريبي قادم وضمهم إلى المنتخبات الوطنية وإعدادهم بالشكل اللائق والمناسب للمشاركة في بطولات خارجية قادمة ،حيث برزت من خلال البطولة مواهب واعدة عديدة في فئتين لدى الأندية المتنافسة تبشر بانطلاقة واعدة جديدة ، حيث تم اختيار اللاعبات واللاعبين الأكثر مهارة وتفوقاً لأخضاعهم لمعسكر تدريبي قادم.

تصوير صالح علوان

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