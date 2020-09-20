الصحة: 35 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة شفاء ووفاة حالتين
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 35 إصابة جديدة وشفاء 14 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3800 شفيت منها 946 وتوفيت 172 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٠ أيلول ٢٠٢٠:
الإصابات:
١٥ في حلب
٨ في دمشق
٧ في حمص
٤ في ريف دمشق
١ في الرقة
حالات الوفاة:
١ في حمص
٢ في القنيطرة
حالات الشفاء:
٣ في حلب
٣ في اللاذقية
٣ في القنيطرة
٣ في طرطوس
٢ في حمص
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