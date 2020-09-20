27 وفاة جديدة بكورونا في السعودية و11 في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 1006 إصابات و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 29303 والوفيات إلى297.
السلطات الصحية السعودية سجلت 483 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي الى 329754 فيما تم رصد 27 حالة وفاة جديدة ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 4485.
وفي الكويت ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 9943 والوفيات إلى 584 بعد رصد 385 إصابة وثلاث وفيات جديدة.
وزارة الصحة العامة الأفغانية أعلنت تسجيل 125 إصابة وأربع وفيات جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 39044 والوفيات إلى 1441.
بيلاروس سجلت 213 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 75674 فيما توفي أربعة أشخاص ليرتفع العدد الكلي إلى 780.
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