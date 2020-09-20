الاحتلال الأمريكي ينقل متزعمين من إرهابيي “داعش” من سجن غويران ويصفي آخرين بسجن المالكية في الحسكة
يواصل الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي تنظيم (داعش) خدمة لمخططاته حيث قامت مجموعة من قوات الاحتلال الأمريكي بتصفية عدد من متزعمي التنظيم الإرهابي داخل أحد السجون بريف الحسكة.
وذكرت مصادر محلية نقلاً عن مقربين ممن يعملون في سجن المالكية أن مجموعة من ضباط قوات الاحتلال الأمريكي دخلت السجن وقامت بتصفية خمسة من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي.
ولفتت المصادر إلى أن المجموعة قدمت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لتنفيذ المهمة والعودة على الفور عبر الطريق الذي جاءت منه.
وفي السياق أشارت مصادر محلية من مدينة الحسكة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت ثلاثة من متزعمي التنظيم الإرهابي عبر حوامة من سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة إلى قواعدها غير الشرعية في (لايف ستون) بريف الحسكة وحقل العمر النفطي بريف دير الزور.
وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي الاستثمار في إرهابيي تنظيم (داعش) عبر نقلهم من السجون في شمال سورية لإعادة تدويرهم والاستثمار فيهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة وتقدم أحياناً على تصفية عدد من متزعمي التنظيم التكفيري في إطار محاولاتها لطمس الدلائل التي تؤكد تورطها بدعم إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.
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