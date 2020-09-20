القوات العراقية تلقي القبض على أحد إرهابيي (داعش) في الأنبار
ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أحد إرهابيي تنظيم (داعش) في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان إن “مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الأولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة ذاتها ومفرزة للأمن الوطني تمكنوا بعملية نوعية من إلقاء القبض على أحد المتعاونين مع (داعش) وأبرز الممولين لهم في الرطبة بالأنبار”.
وأضح البيان أن هذا الإرهابي كان يقوم بابتزاز التجار ورجال الأعمال وتهديدهم لدفع الأموال لتمويل الإرهابيين في الداخل والخارج كما كانت لديه اتصالات مع الإرهابيين في الخارج.
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