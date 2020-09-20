14 هزة أرضية تضرب محافظة ملاطية التركية خلال 24 ساعة
أعلنت السلطات التركية أن 14 هزة أرضية ضربت محافظة ملاطية شرق تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها اليوم إن الهزات وقعت في منطقتي حكيمهان وبوتورج في ملاطية منذ ظهر أمس وحتى اليوم موضحة أن أقوى تلك الهزات بلغت شدتها 3.8 درجات على مقياس ريختر ووقعت صباحاً.
وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضربت منطقة حكيم خان بولاية ملاطية يوم أمس الأول دون تسجيل خسائر.
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