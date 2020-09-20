قاضية أمريكية تمنع قراراً بحذف (وي تشات) من متاجر التطبيقات

منعت قاضية أمريكية اليوم وزارة التجارة الأمريكية بمطالبة شركتي آبل وغوغل بحذف “وي تشات” من متاجر التطبيقات.

ونقلت رويترز عن قاضية الصلح الأمريكية بولاية كاليفورنيا لوريل بيلر قولها في حكمها إن مستخدمي التطبيق الذي تملكه شركة “تينسنت هولدينغ” الذين رفعوا دعوى قضائية أثاروا قضايا خطيرة تتعلق بالأسس الموضوعية المرتبطة بالتعديل الأول.

ومنع الحكم الأولي لبيلر أيضاً تنفيذ أمر أصدرته وزارة التجارة من شأنه أن يمنع المعاملات الأخرى مع “وي تشات” في الولايات المتحدة وكان من الممكن له أن يقلل من إمكانية استخدام الموقع في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين في الولايات المتحدة اعتباراً من مساء اليوم زاعماً أن التطبيقين يشكلان خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن ترامب وقع في آب الماضي مرسوماً يلزم “بايت دانس” الصينية ببيع النشاطات الأمريكية لتطبيق “تيك توك” شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي خلال تسعين يوماً في استمرار لسياساته العدائية والاستفزازية تجاه الصين وشركاتها كما وقع أمراً مشابهاً ضد منصة “وى تشات” التابعة لشركة تينسنت في خطوة أدانتها بكين بشدة مؤكدة أن ما يسمى “الحرية والأمن” ليس سوى ذريعة لتبرير “سياسة مدافع الأسطول الرقمية” التي يتبعها بعض الساسة الأمريكيين.

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