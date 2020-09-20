لجنة دعم الشعب الفلسطيني تجدد الدعوة لحشد الجهود للتصدي للمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة

جددت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني رفضها القاطع لكل مخططات الاستسلام والخنوع والتبعية التي يسعى العدو لفرضها على سورية والشعب الفلسطيني عبر الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب وما يسمى (صفقة القرن).

كما جددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون العدو الصهيوني بصمودهم ويواصلون بكل إصرار وإيمان التصدي له ولمخططاته الرامية إلى النيل من حقهم المشروع في تحرير وطنهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس مؤكدة مواصلة دعمها الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدو من أجل التحرير والعودة.

ودعت اللجنة القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والشرفاء المخلصين إلى التحرك العاجل لحماية القضية الفلسطينية والتصدي للمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة مؤكدة ضرورة العمل الجاد على حشد جميع القوى الشعبية والإمكانيات الفلسطينية والعربية في تيار عريض لمواجهة ما تسمى (صفقة القرن).

ووجهت التحية للأهالي في الجولان السوري المحتل لتصديهم المشرف للمشروع الصهيوأمريكي الرامي لاقتطاع الجولان من وطنه الأم سورية ولكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

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