اتحاد كرة القدم يحدد نظاما جديدا لدوري كرة الدرجة الاولى

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم نظاما جديدا لدوري الدرجة الأولى للموسم القادم 2020-2021، حيث يضم الدوري مجموعتين وتحتوي كل واحدة منهما على اثني عشرا ناديا والتقسيم كان على النحو التالي: المجموعة الجنوبية وتضم: المجد والمحافظة والشعلة والنضال واليقظة ومعضمية الشام وجرمانا وقارة والعربي والضمير والمخرم والنبك.

بينما تضم المجموعة الشمالية أندية الجزيرة والجهاد والنيرب و عفرين والتضامن ومورك وعمال حماة وشرطة حماة ومصفاة بانياس وقمحانة وعامودا والنواعير.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدوري الممتاز مباشرة.

يشار إلى ان نظام الدوري القديم كان يتألف من ثلاث مراحل أولها نظام المجموعات وتلعب الفرق فيه ذهابا وايابا وثانيها بأنه يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وهي أربع مجموعات ويلعب دوري من مرحلتين ذهابا وايابا بحيث يتأهل إلى الدور الثالث أربعة فرق تلعب على طريقة أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ويتأهل الفائز للدوري الممتاز ويلعب ثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية ويتاهل الفائز للممتاز مباشرة.

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